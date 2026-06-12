Uppgifter: Serie A-klubb ute efter Elfsborgs-talang

Oliver Nilsson Galic spelar till vardags i Elfsborgs akademi.

Nu kan han vara på väg till Como i Serie A, enligt uppgifter.

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Como har blivit ett av Europas hetaste lag under de senaste åren.

Nu kan de vara på väg att värva från Sverige, för tredje gången på kort tid.

Sedan tidigare spelar både Adrian Lahdo och Noel Törnqvist i klubben. Nu är Como intresserade av Elfsborgs-talangen Oliver Nilsson Galic, enligt Borås Tidning.

Den 16-årige mittfältaren värvades till Borås-klubben inför säsongen och spelar just nu i akademilaget. Han har även gjort sex stycken landskamper med P17-landslaget.

– Det är roligt att vi har spelare som visar framfötter i Elfsborg och även landslagen. Då är det naturligt att dra till sig intresse, säger klubbchef Stefan Andreasson till BT.

Däremot ska det, enligt uppgifterna, inte finnas något konkret att ta ställning till för Elfsborg just nu.