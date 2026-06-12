Rankar häftigaste VM-arenan: ”Långt ifrån de klassiska…”

Han lämnade MLS efter två år i vintras.

När FD frågar Noah Eile vilken arena i USA som är häftigast under stundande VM kommer svaret snabbt.

– Det är Atlantas. Den är långt ifrån en klassiska europeisk arena, utan mer av ett rymdskepp, säger Bristol City-backen.

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Noah Eile berättade nyligen för FotbollDirekt om sin succéstart i Championship, där han efter flytten från MLS och New York Red Bulls fortsatt på den inslagna vägen i Bristol City genom att likt i USA spela konstant.

Men åren i Nordamerika gjorde avtryck på skåningen och han hoppas USA kan gå långt i detta VM på hemmaplan.

– De kommer inte konkurrera om medaljer, men förhoppningsvis kan de ta sig till kvartsfinal eller semifinal om de har tur med slutspelsträdet. Lite samma som med Sverige, säger Eile och fortsätter:

– USA har en väldigt bra förbundskapten i Mauricio Pochettino, som har stor erfarenhet från toppfotbollen (Tottenham, PSG och Chelsea). De har många intressanta spelare som gör det bra och det räcker ju med att vinna typ en match i gruppen för att gå vidare.

”Han kommer jag att följa mest”

I premiären väntar Paraguay, svensk avsparkstid klockan 03 i natt.

– Jag tror de löser Paraguaty, men framförallt matchen mot Australien. Turkiet blir svårare, säger 23-åringen från Lund kring grupp D.

Vilken kompis i VM blir roligast att följa?

– Jag och Herman Johansson är bra kompisar från Mjällby-tiden, så han kommer jag följa mest, säger Eile om Dallas-svensken som kom till MLS samtidigt som Eile valde att lämna den amerikanska fotbollen i vintras.

Vilken arena i USA är häftigast att spela på?

– Atlantas är häftig, Mercedes-Benz Stadium. Den är långt ifrån en klassiska europeisk arena, utan mer av ett rymdskepp.

Fotnot: VM:s första match i Atlanta är den mellan Spanien och Kap Verde på måndag med avsparkstid 18:00 svensk tid.