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Foto: Bildbyrån

Första VM-målet på tolv år – och Lukić första någonsin

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Tor Sundberg
Webbredaktör
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Jovo Lukić tog ledningen för Bosnien och Hercegovina i premiären mot Kanada.
Det var Bosniens första VM-mål på tolv år – och Lukic första någonsin i landslaget.

Foto: Bildbyrån

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Jovo Lukić, 27, spelar till vardags sin fotboll i rumänska FC Universitatea Cluj.

Till det nyss påbörjade världsmästerskapet togs anfallaren ut i Bosnien och Hercegovinas 26-mannatrupp.

Till premiären mot Kanada under fredagskvällen fick han också göra sin fjärde start för sitt land, och den första i tävlingssammanhang.

Då dröjde det endast 21 minuter innan han tackade för förtroendet och nickade in 1-0-målet i vad som var Bosniens första VM-mål på tolv år.

Som om det inte var nog var det även Lukić första mål någonsin i den bosniska landslagströjan.

Förutom Kanada ställs Bosnien mot Schweiz och Qatar i Grupp B.

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