Första VM-målet på tolv år – och Lukić första någonsin
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Jovo Lukić tog ledningen för Bosnien och Hercegovina i premiären mot Kanada.
Det var Bosniens första VM-mål på tolv år – och Lukic första någonsin i landslaget.
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Jovo Lukić, 27, spelar till vardags sin fotboll i rumänska FC Universitatea Cluj.
Till det nyss påbörjade världsmästerskapet togs anfallaren ut i Bosnien och Hercegovinas 26-mannatrupp.
Till premiären mot Kanada under fredagskvällen fick han också göra sin fjärde start för sitt land, och den första i tävlingssammanhang.
Då dröjde det endast 21 minuter innan han tackade för förtroendet och nickade in 1-0-målet i vad som var Bosniens första VM-mål på tolv år.
Som om det inte var nog var det även Lukić första mål någonsin i den bosniska landslagströjan.
🚨🇧🇦 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Jovo Lukić (27) has scored Bosnia’s first World Cup goal in 12 YEARS! ✅
It’s also his first ever international goal for Bosnia. What a moment for him. 🥹 pic.twitter.com/rbABxthgRL
— EuroFoot (@eurofootcom) June 12, 2026
Förutom Kanada ställs Bosnien mot Schweiz och Qatar i Grupp B.
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