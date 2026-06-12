Första VM-målet på tolv år – och Lukić första någonsin

Jovo Lukić tog ledningen för Bosnien och Hercegovina i premiären mot Kanada.

Det var Bosniens första VM-mål på tolv år – och Lukic första någonsin i landslaget.

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Jovo Lukić, 27, spelar till vardags sin fotboll i rumänska FC Universitatea Cluj.

Till det nyss påbörjade världsmästerskapet togs anfallaren ut i Bosnien och Hercegovinas 26-mannatrupp.

Till premiären mot Kanada under fredagskvällen fick han också göra sin fjärde start för sitt land, och den första i tävlingssammanhang.

Då dröjde det endast 21 minuter innan han tackade för förtroendet och nickade in 1-0-målet i vad som var Bosniens första VM-mål på tolv år.

Som om det inte var nog var det även Lukić första mål någonsin i den bosniska landslagströjan.

🚨🇧🇦 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Jovo Lukić (27) has scored Bosnia’s first World Cup goal in 12 YEARS! ✅ It’s also his first ever international goal for Bosnia. What a moment for him. 🥹 pic.twitter.com/rbABxthgRL — EuroFoot (@eurofootcom) June 12, 2026

Förutom Kanada ställs Bosnien mot Schweiz och Qatar i Grupp B.