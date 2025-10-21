Mjällby-supportern: ”Har alltid drömt om att detta ska hända”

Igår skrev Mjällby historia när laget säkrade sitt första SM-guld.

Alex Johansson, som är Mjällbyskribent på SvenskaFans, vågade dock inte tro på Lennart Johanssons pokal inför säsongen.

– Vi har ju alltid drömt om att detta ska hända men att det skulle bli verklighet 2025 såg jag inte komma, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Igår tog Mjällby sitt första SM-guld någonsin. Det var en lång resa till guldet men igår kunde Mjällby säkra det på egen hand.

– Ja, det gjorde vi ju och äntligen får man väl säga. Det blir på något sätt spiken i kistan eller vad man ska säga, det var att vi själva avgjorde det. Så det var fantastiskt bra, säger Mjällby-skribenten Alex Johansson till FotbollDirekt.

I början av säsongen, trodde du att ni skulle stå här som vinnare?

– Nej, det trodde jag verkligen inte. Vi har ju alltid drömt om att detta ska hända men att det skulle bli verklighet 2025 såg jag inte komma, även om jag naturligtvis önskar och så. Men nej, det trodde jag inte innan säsongen.

Mjällby har gjort eko i Europa och många klubbar har fått upp synen på guldspelarna. Noel Törnqvist är redan klar för Como och fler kan lämna klubben. Alex Johansson har stor tilltro till sportchefen och är inte orolig för framtiden.

– Ja, en av våra första spelare till att lämna som blev klar, det är ju Noel Törnqvist. En fantastiskt duktig målvakt och en fantastisk människa. Sveriges bästa målvakt, så det blev ett stort tapp, säger han och fortsätter:

– Det är väl svårt att säga. Jag har väldigt stor tillit till framförallt Hasse Larsson till att hitta ersättare. Han är kanske inte den mest tekniska med dator och sånt, men han har, ursäkta språket, ett jävla kontaktnät. Han brukar hitta rätt killar till vår miljö så att säga. Så det är tråkigt för de som lämnar. Samtidigt så har det ju gett eko i hela Europa, detta som nu har hänt. Så all lycka till deras fortsatta karriärer. Men jag har en väldigt stor tilltro till Hasse Larsson, avslutar Johansson.