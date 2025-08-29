Mjällby tänker inte vila honom – trots cirkusen

Abdoulie Manneh är tillbaka i Sverige och det uppges som ”business as usual” som gäller.

Enligt FotbollDirekts uppgifter finns inga planer på att peta gambiern mot Halmstad.

Foto: Bildbyrån

Veckan som har gått måste ha varit den mest händelserika i Abdoulie Mannehs liv.

Det var upplagt för Olympiakos – innan det på oklara grunder sprack i sista stund.

Den grekiska klubben hävdar att han inte klarade läkarundersökningen – något som Mjällbys sportchef Hasse Larsson ser som rent skitsnack.

– Han är kärnfrisk, så problemet måste handla om någonting annat. Det känns som att de skyller på det här för att dölja någonting annat, sa Larsson till FD när rapporterna kring Manneh kom.

Nu är Abdoulie Manneh hemma igen och det som hänt ser inte ut att påverka inför kommande möte med Halmstad.

Den gambiske supertalangen uppges må under omständigheterna bra och visar att han vill spela.

Tränare Anders Torstensson tänker inte heller, enligt FotbollDirekts uppgifter, annat än att använda Manneh i som vanligt i morgondagens möte.

Totalt den här säsongen står Manneh noterad för sju mål och tre assist på 20 matcher i allsvenskan.