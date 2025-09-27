Moberg Karlsson fortsatt borta för IFK Norrköping

Han ströks sent mot AIK.

Nu står det klart att David Moberg Karlsson inte heller finns med när BK Häcken väntar under lördagskvällen.

Foto: Bildbyrån

David Moberg Karlsson fanns med i matchtruppen mot AIK, men ströks sent från den.

Trots stjärnans bortfall vann IFK Norrköping matchen mot tabelltrean.

Nu står det klart att ”Peking” får klara sig utan anfallaren även mot BK Häcken, en match som går av stapeln på Hisingen under lördagskvällen.

När klubben går ut med matchtruppen saknas nämligen ”DMK”. Det gör även David Mitov Nilsson, Stephen Bolma och Ismet Lushaku som går skadade.