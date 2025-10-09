Han har inte spelat sedan mitten av september.

Nu menar NT att David Moberg Karlsson kan missa resten av säsongen.

– Jag hoppas att det ska gå snabbare, säger ”DMK” till tidningen.

Foto: Bildbyrån

Det var i matchen mellan IFK Norrköping och Halmstads BK den 13 september som David Moberg Karlsson, 31, gjorde sitt senaste framträdande för ”Peking”.

Detta menar NT beror på en överbelastningsskada som gör att nyckelspelaren varken kan träna eller spela match. Enligt tidningen riskerar Moberg Karlsson att missa resten av säsongen på grund av sin skada.

– Jag har spelat länge med det och så har det blivit värre och värre. Till slut behöver man spela med starkare piller och till slut kunde jag varken träna eller spela matcher. Sedan gick det så långt att det inte gick mer. Jag har pushat för hårt för länge, vilket gör att jag behöver vara borta en längre tid än vad jag hade behövt annars, säger ”DMK” till NT.

Vidare berättar 31-åringen om att han inte vet när han kan vara aktuellt för spel igen.

– Jag tycker att det går jävligt långsamt, men det har jag fått sagt till mig att det kan göra. Det är svävande svar. Jag hoppas att det ska gå snabbare. Hade jag inte varit en professionell fotbollsspelare hade man fått diagnosen att man är borta en längre tid. Jag kan inte säga så mycket mer än så, för jag vet inte.

David Moberg Karlsson står noterad för spel i 22 allsvenska matcher denna säsong, i vilka det har blivit sex mål och tre assist.





