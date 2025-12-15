Mohammed Al-Hakim och Lovisa Johansson är årets domare 2025

Årets domare i allsvenskan har utsetts av Svenska Fotbollförbundet.

Då är det Mohammed Al-Hakim och Lovisa Johansson som tar hem utmärkelsen.

– Det känns väldigt hedrande, säger Al-Hakim i ett uttalande.

– Det känns jätteroligt så klart, kommenterar Johansson.

Det svenska fotbollsåret är över och nu har Svenska Fotbollförbundet presenterat årets domare på både dam och herrsidan. På herrsidan är det Mohammed Al-Hakim som vinner utmärkelsen.

Så lyder motiveringen:

”Mohammed Al-Hakims prestationer har under 2025 varit jämna och på en mycket hög nivå, där han servat lagen med rättvisa beslut och levererat ett ledarskap som är ödmjukt men tydligt. Trots sin digra erfarenhet är Mohammed fortfarande hungrig på utveckling, där han är noga med förberedelser och har ett stort rättvisepatos när han leder matcherna. Har under 2025, utöver prestationerna i Allsvenskan, även dömt VM-kval och gruppspelsmatcher i Europa League med fina resultat.”

Al-Hakim fick ta emot samma pris 2015 för första gången.

– Det känns väldigt hedrande, och det var superkul när jag fick beskedet så klart. Det är på något sätt ett kvitto på att man gjort något bra i år, och det betyder väldigt mycket för mig, säger han på förbundets hemsida.

För Lovisa Johansson är det första gången som hon tar emot priset. SvFF har motiverat på följande sätt.

”Lovisa Johansson har under året verkligen etablerat sig som en av OBOS Damallsvenskans mest rutinerade och stabila domare. Genom starka och konsekventa prestationer i flera av säsongens mest avgörande toppmatcher har hon visat ett tydligt steg i sin utveckling, där hennes trygghet, ledarskap och beslutsförmåga hållit mycket hög kvalitet. Dessa samlade egenskaper gör henne till Årets domare 2025.”

– Det känns jätteroligt så klart. Det är första gången för mig och att få kröna den här säsongen med ett jättefint pris är så klart roligt, säger hon.



