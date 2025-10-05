Mohammed osäker på framtiden i HBK: ”Lever i nuet”

Naeem Mohammed sitter på ett utgående kontrakt i Halmstads BK.

Han vet ännu inte om han blir kvar nästa säsong.

– Jag har ingen aning vad som kommer hända, säger Mohammed till Hallandsposten.

Foto: Bildbyrån

Naeem Mohammed, 28, vet ännu inte om han blir kvar i Halmstads BK nästa säsong. Hans kontrakt går ut efter säsongen och ingen dialog om förlängning har inletts.

– Jag har ingen aning vad som kommer hända de närmaste månaderna. Jag lever i nuet och får se hur det blir i framtiden, säger Mohammed till Hallandsposten.

Sedan ankomsten till HBK 2023 har Mohammed gjort 19 mål och sex assist på 71 matcher. På senare tid har han mest fått nöja sig med inhopp.



– Jag är i bra form, men det är tränaren som tar besluten. Det är bara att acceptera det och ta chansen när den kommer.

I somras var Mohammed nära en flytt till israeliska Maccabi Netanya, men affären sprack. Anfallaren är öppen för spel utanför Sverige i framtiden, men poängterar att många faktorer spelar in.

– Jag hoppas att mitt nästa äventyr blir spännande.