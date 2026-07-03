Möjligt bakslag för Blåvitt – två dagar innan gigantmötet

IFK Göteborg tar emot AIK på söndag.

Då saknas tre spelare på fredagens träning, enligt Aftonbladet-reportern Michael Wagner.

En av de tre saknade spelarna är skadedrabbade Ramon Pascal Lundqvist.

Ramon Pascal Lundqvist. Foto: Bildbyrån

I kväll, fredag, smygstartar allsvenskan igen efter VM- och sommaruppehållet med toppmatchen mellan Sirius och Mjällby – sedan är det full fart. Redan på söndag är det dags för ett riktigt klassikermöte när IFK Göteborg gästas av storrivalen AIK på Gamla Ullevi.

Två dagar innan gigantmötet kommer dock oroande rapporter för ”Blåvitt”. Under fredagens träning saknades nämligen en trio spelare, enligt Aftonbladets reporter Michael Wagner. Det rör sig om Saidou Alioum, Alexander Jallow och Ramon Pascal Lundqvist, som alla var frånvarande från träningen med laget.

IFK Göteborg just nu i träning:

Bishesari–Eriksson, Rockson, Erlingmark, Tolf–Ottosson, Kruse–Clemmensen, Heintz, Wiberg–Fenger.

Allioum, Jallow och Pascal Lundqvist inte ute och tränar.#ifkgbg — Michael Wagner (@MicGWagner) July 3, 2026

Den sistnämnde har dragits med enorma skadeproblem under säsongen. Pascal Lundqvist missade de första sju matcherna i allsvenskan men gjorde comeback med ett inhopp mot Mjällby i maj. Hur illa det är ställt med mittfältaren, och om han kan vara med i matchtruppen på söndag, är ännu oklart.

Matchen mellan IFK Göteborg och AIK startar klockan 14:00 på söndag.