Uppgifter: Liverpool redo med miljardbud på Barcola

Bradley Barcola kan snart hamna i Liverpool

Men det kommer inte bli en billig historia.

Enligt transferjournalsiten Nicoló Schira lägger klubben ett bud på över en miljard kronor.

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Liverpool kan har hittat sin ersättare till Mohamed Salah. Klubben har siktet inställt på Bradley Barcola från Paris Saint-Germain. Fransmannen sitter på ett kontrakt till 2028 och har inte velat förlänga, enligt uppgifter.

Men om det ska bli en flytt till Anfield så kommer Liverpool behöva hosta upp en ordentlig slant. Enligt transferjournalisten Nicoló Schira kräver PSG mellan 150 till 170 miljons euro för yttern, vilket motsvarar ungefär 1,6 till 1,8 miljarder kronor.

Liverpool ska vara i färd med ett bud på 100 miljoner euro, cirka 1,1 miljarder kronor. Parterna har redan kommit överens om ett avtal fram till 2032.

Bradley Barcola anslöt till Paris Saint-Germain från Lyon 2023. I den franska huvudstaden har 39 mål på 152 tävlingsmatcher.