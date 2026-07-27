Infantinos attack: ”Upptagna med att plantera hat”

VM 2026 är över.

Nu går Gianni Infantino till attack mot alla som kritiserat mästerskapet.

– Samtidigt som ni splittrar förenar vi, skriver han på Instagram.

Foto: Alamy

VM 2026: | Alla länder | Alla grupper | Spelschema | TV-tider |

VM 2026 i Nordamerika blev en braksuccé, åtminstone enligt Fifa-presidenten Gianni Infantino. Nu tar schweizaren till sociala medier för att säga några väl valda ord till alla som kritiserat mästerskapet.

”Till alla dem som sprider hat och falska rykten bakom sina pennor, papper och skärmar. Samtidigt som ni sitter i baksätet så står vi i Fifa längt fram för att organisera det bästa showen i världen. Samtidigt som ni splittrar så förenar vi”, skriver Infantino i ett 15 sidor långt inlägg på Instagram.

”Vi upplevde inget våld, inga incidenter (under VM), hundra procent säkerhet, endast glädje”, tillägger Fifa-presidenten.

Turneringens kanske hetaste potatis inför handlade om Iran, som i detta nu befinner sig i krig med värdlandet USA. I sitt inlägg menar Infantino att Fifa behandlade det iranska landslaget på bästa sätt.

”Varje värdstad var fylld med fans från hela världen. Samtidigt som de firade var ni upptagna med att plantera hat. Vi jobbade hårt för att förena två länder som är i krig. Iran fick komma in i USA utan incident eller konflikt. Det handlar inte om politik. Fotboll handlar om enhet inte splittring. Fotboll är större en hat och diskriminering”.

Fifa-presidenten går även till attack mot de som påpekade att flera människor nekades inträde i samband med VM.

”Ni nämner det fåtalet människor som blev nekade visum och ignorerar de miljoner från hela världen som blev insläppta”.

Infantino avslutar sitt brev med en uppmaning:

”Till er som lägger er tid och energi på att hata oss vill vi säga: Ta ett ögonblick och reflektera, meditera, be eller titta på en fotbollsmatch. Se verkligen människornas ansikten, blickar och känslor. För det är bara den vackraste av sporter som kan bjuda på något så extraordinärt – en show där alla blir ett och återknyter till varandra som människor.”

