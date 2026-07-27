Uppgifter: Utländska klubbar rycker i Ackermann

Kevin Ackermann är kontraktslös.

Nu uppges mittfältaren vara på väg mot en flytt utomlands.

Kevin Ackermann. Foto: Bildbyrån

När juni blev till juli i somras gick den 25-åriga mittfältaren Kevin Ackermanns kontrakt med Brommapojkarna ut. Nu är spelaren klubblös och fri att skriva på för en ny klubb. Och det sägs inte vara brist på intresse för mittfältaren.

Enligt Sportbladet är Ackermann i dialog med ”ett par” utländska klubbar. Uppgifterna gör gällande att det rör sig om Rapid Wien i den österrikiska högstaligan Bundesliga, samt några klubbar i Italien. Vilka italienska klubbar det ska röra sig om framgår inte av uppgifterna.

Skulle det blir en flytt till den österrikiska toppklubben skulle Ackermann bli lagkamrat med bland annat de tidigare allsvenska profilerna Romeo Amane och Tobias Gulliksen.

Vidare sägs 25-åringen vara inställd på en flytt utomlands, även om inget är klart i dagsläget.