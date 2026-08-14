Jeff Bezos köper andel i Liverpool – värderas till uppemot 2,6 biljoner

Jeff Bezos blir delägare i Liverpool.

Amazon-grundaren har köpt en tredjedel av klubben via konsortiet 1892 Holdings.

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Liverpool ägs sedan 2010 av det amerikanska sportskonglomeratet Fenway Sports Group. Nu meddelar bolaget att klubben får en ny minoritetsägare.

Det rör sig om konsortiets 1892 Holdings, som köper en tredjedel av den engelska storklubben. Konsortiet leds av Amit Bhatia, som nyligen var delägare i Championship-klubben Queens Park Rangers. Han är även syskonbarn till stålmiljardären Lakshmi Mittal.

”När vi övervägde den här möjligheten blev det tydligt att Amit och konsortiet delar vår långsiktiga filosofi och vår uppskattning om vad som gör Liverpool speciellt. Deras erfarenhet och perspektiv kommer att komplettera den starka grund som redan finns på plats, och vi ser fram emot att arbeta tillsammans”, säger Fenway Sports Groups president Mike Gordon.

Även Facebook-grundaren Eduardo Saverin och världens fjärde rikaste man Jeff Bezos är en del av köpet. Bezos, som grundade Amazon i mitten på 90-talet, uppskattas av Forbes ha en förmögenhet på ungefär 2,6 biljoner kronor.

I och med köpet kommer Liverpool värderas till mellan 5 och 6 miljarder pund (mellan cirka 64 och 77 miljarder kronor), enligt BBC.





