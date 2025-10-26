Motattacken: ”Inte en enda i allsvenskan bryr sig”

SOLNA. Nordin Gerzic kritiserade Simon Gustafson i tv-sändningen.

Efteråt svarar Häckenstjärnan skarpt mot experten.

– Jag bryr mig absolut ingenting om vad Nordin Gerzic tycker och jag tror inte att det finns en enda spelare i hela allsvenskan som gör det, säger han i den mixade zonen.

”En lagkapten ska inte agera på det sättet. Jag är ledsen. Jag hade tagit mig en funderare. Hans kroppsspråk tycker jag har varit helt bedrövligt”.

Orden var Nordin Gerzics i Max tv-sändning från mötet mellan AIK och Häcken under söndagen.

Kritiken var riktad mot gästernas lagkapten Simon Gustafson som sitter på ett utgående avtal.

När Gustafson möter media efteråt kommer han med en motattack.

– Jag bryr mig absolut ingenting om vad Nordin Gerzic tycker och jag tror inte att det finns en enda spelare i hela allsvenskan som gör det. Så nej, jag bryr mig inte om vad han tycker.

Gustafson som återvände till Häcken 2022 från nederländska Utrecht är fåordig kring kontraktssituationen.

– Jag har inget konstruktivt eller konkret att säga om den, men det är öppna dörrar.