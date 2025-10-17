Mravac meddelar: Jansson och Ali tillbaka i truppen

Imorgon, lördag, ställs Malmö FF mot IFK Norrköping.

Då meddelar tränare Anes Mravac att nyckelspelarna Pontus Jansson och Taha Ali är tillbaka.

– Vi har nästan en full trupp, säger Mravac till Fotbollskanalen.

Taha Ali har tvingats stå över de tre senaste matcherna för Malmö FF på grund av en ljumskskada. Däremot kommer MFF med ett positivt besked inför morgondagens bortamatch mot IFK Norrköping. Detta då Ali, tillsammans med den tidigare huvudskadade Pontus Jansson, är redo för spel.

Det meddelar interimtränaren Anes Mravac dagen innan match.

– Vi har nästan en full trupp, säger han till Fotbollskanalen.

På det positiva MFF-spåret var även Jens Stryger och Hugo Bolin tillbaka i träning för de Himmelsblå under fredagen. Det var inte Lasse Berg Johnsen som kommer att missa matchen mot ”Peking” till följd av en känning i baksida lår.

Även om Arnór Sigurdsson har tränat under veckan kommer han inte att spela under lördagen.

– Arnór och Taha har tränat den här veckan och är redo att tillföra. Arnór behöver dock mer tid på sig, meddelar Mravac.

Matchen mellan IFK Norrköping och Malmö FF har avspark klockan 15.00 imorgon, lördag.

