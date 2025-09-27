Mravac om MFF-erbjudandet: ”Det här är min klubb”

Anes Mravac är Malmö FF:s interimtränare.

En möjlighet han inte tvekade över.

– Det är en stor stolthet, säger han till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Henrik Rydström har fått sparken av Malmö FF och lagets tillfälliga tränare blir Anes Mravac som tidigare tränade BK Olympic i Ettan Södra.

När Mravac fick höra om erbjudandet att ta över som interim i MFF fanns det inte en tvekan.

– Är man i den här branschen och tackar nej till en sådan här möjlighet då tycker jag inte att man har något i branschen och göra, säger han till Fotbollskanalen.

– Min tanke var direkt: ”absolut, vi kör”. Det här är en möjlighet som inte många får. Det är en stor stolthet över att vara huvudtränare för Malmö FF, en härlig känsla. För det här är min klubb, det här är min stad.

Mravacs första match med som tränare i mFF blir mot IFK Värnamo. Ett Värnamo som tidigare sparkade honom förra året.

– Ni kan historien, vad som hände där. Det är det förflutna, men absolut känns det extra.

Samtidigt som Mravac bara är en tillfällig lösning är det inte helt uteslutet att han blir kvar längre. Dock väljer Mravac att fokusera på nuet.

– För mig handlar det om att göra mitt bästa varje dag, jag tänker inte på vad som händer i framtiden. Det vet man inte så jag försöker leva i nuet så mycket som möjligt. Det är press och stress i den här branschen, både för spelare och ledare, men det gäller också att kunna njuta av det man gör.



