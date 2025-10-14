Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Nästa Bajenstjärna kan gå till Saudiarabien

Shaquille Pinas har redan lämnat Hammarby för saudiska ligan.
Nu kan landsmannen Warner Hahn göra samma sak.

I slutet av augusti tackade Shaquille Pinas för sig i Hammarby för att i stället skriva på för Al-Kholood i Saudiarabien.

Landslagsmannen från Surinam kan nu få sällskap i saudiska ligan från Hammarbys Warner Hahn – landslagsman för Surinam.

Det är Expressen som skriver att målvakten har intresse på sig från Saudiarabien och att klubbar kan komma att lägga bud på Bajens keeper i vinter.

Ännu är det inget konkret intresse uppger tidningen.

