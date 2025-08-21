Neffati om ryktet: ”Hört att de är intresserade”

Cypriotiska Pafos uppges jaga Norrköping-spelaren Moutaz Neffati.

Det rapporterar Norrköpings Tidningar.

– Framtiden får utvisa sig själv, säger backen till tidningen.

Aftonbladet rapporterade tidigare att IFK Norrköpings Moutaz Neffati jagas av franska Saint-Etienne och en cypriotisk klubb.

Enligt Norrköpings Tidningar är det Pafos som är den cypriotiska klubben som vill ha försvararen.

– Jag har hört att de är intresserade, men något mer har jag inte hört. Jag har fokus på vad jag kan påverka här och nu, framtiden får utvisa sig själv, säger Peking-backen till NT.

FotbollDirekt har tidigare avslöjat att turkiska Eyupspor budat på Neffati.

I Pafos spelar blanda annat svenskarna Muamer Tankovic och Ken Sema.