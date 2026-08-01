Pricas tydliga beskedet: ”Vi är på ett bättre ställe”

IFK Norrköping ställs mot Helsingborgs IF.

Ett möte som Pekingstjärnan Tim Prica ser fram emot.

– Det är klart att det är lite speciellt för mig, säger skåningen till FotbollDirekt.

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IFK Norrköping har återhämtat sig efter en svajig start på säsongen i superettan. Inför den 17:e omgången toppar Peking tabellen med flera lag hack i häl.

Efter återstarten har Peking vunnit två matcher och inte släppt in ett enda mål.

– Vi är inne i ett bra flow. Jag tycker att vi avslutade det ganska bra. Det var såklart lite tråkigt att det blev torsk mot Norrby men sen tycker jag att vi har fortsatt på samma spår som vi var på mot Sandviken och nu senast Landskrona. Så det känns bra i truppen, säger IFK-forwarden Tim Prica till FotbollDirekt.

Prica menar att uppehållet hjälpt laget att vila ut efter en lång vår.

– Det är såklart väldigt viktigt men samtidigt har alla andra lag också haft ledigt. Det ska inte innebära att vi ska spela sämre utan tvärtom. Vi får vila skallarna lite och det känns som att vi har kommit tillbaka på ett bättre ställe än var vi var innan.

Prica fortsätter:

– Det är alltid skönt när man får ett litet break, det känns som att det har varit en lång första del av säsongen. Man börjar ju så jäkla tidigt här i Sverige med att träna innan det blir tävlingsmatcher på riktigt. Det har varit en lång vår, om man säger så. Jag tror det var skönt för oss alla att koppla av lite och det är ännu skönare att koppla av när det har gått ganska bra.

”Speciellt för mig”

Förutom Pekings framgångar har även Prica gjort starka resultat den senaste tiden. 24-åringen har svarat för sju fullträffar och en assist på 15 framträdanden i superettan. Han är nöjd med vad han har producerat men blickar bara framåt.

– Som offensiv spelare är det alltid skönt att göra poäng och det är ännu skönare att göra poäng i ett lag som vinner. Jag tycker att alla i hela laget har bidragit. Vi är det lag som släppt in minst mål av alla i superettan. Jag tycker att hela laget är på en bra plats och hela laget bidrar med någonting.

Under lördagen väntar match mot Helsingborgs IF. Lagen drabbade samman i maj och då slutade det 2–0 till IFK. För Helsingborgssonen och den tidigare MFF-produkten Tim Prica blir det ett unikt möte.

– Det är klart att det är lite speciellt för mig. Jag har ganska mycket släkt som kommer dit och kollar på matcherna och det är nära hem så att det känns extra kul, avslutar han.

Matchen mellan IFK Norrköping och Helsingborgs IF startar klockan 17:00.