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Foto: Alamy

Bekräftat: Fifa skrotar planerna att sälja VM

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Nilo Ek
Webbredaktör
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Fifa ger upp.
Planerna att sälja VM skrotas.
”Detta förslag kommer inte att gå vidare”, skriver Fifa i ett uttalande.

FIFA-president Gianni Infantino under en presskonferens på Main Media Centre, inför världsmästerskapet i fotboll 2022 i Qatar. Bilddatum: lördagen den 19 november 2022.
Foto: Alamy

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Det har stormat kring Fifa de senaste dagarna. Allt startade med att Fifa presenterade ett förslag där VM säljs till privata investerare. Förslaget möttes av hård kritik, både från medlemsförbund men även internt. Infantinos rådgivare Carlos Cordeiro meddelade under fredagen att han säger upp sig i protest mot VM-planerna.

Natten till lördagen gick Fifa ut med ett pressmeddelande att de skrotar VM-planerna.

”Detta förslag kommer inte att gå vidare”, säger presidenten Gianni Infantino i Fifas pressmeddelande.

”Efter att noggrant ha lyssnat på alla synpunkter har det blivit tydligt att projektet har skapat splittringar av ett slag som, oavsett graden av stöd, inte längre ligger i linje med det mål som ursprungligen fastställdes”.

Fifas plan innefattade att starta ett bolag, Fifa Forward Enterprise (FFE), för att hantera mästerskapets kommersiella rättigheter. Om förslaget hade röstats igenom hade Fifa ägt majoriteten av företaget samtidigt som andelar kunde säljas till privata investerare. Planen hade gett Fifa upp till 40 miljarder kronor.

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