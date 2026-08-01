Hysén inför häftiga derbyt: ”En extra krydda”

Toppmöte och derby i ett.

Klockan 15 tar Varberg emot Falkenberg.

– Vi har en liten fördel i och med att vi spelar på hemmaplan, men de kommer ha revanschlusta eftersom vi slog Falkenberg på deras hemmaplan tidigare i år, säger Varbergs assisterande tränare Tobias Hysén till FotbollDirekt.

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Norrköping leder superettan med en poäng före Falkenberg. Ner till Varberg är det ytterligare en pinna.

Racet kring de två direktplatserna till allsvenskan är minst sagt jämnt och gapet ner till fyran Östersund är fyra poäng för det Varberg som just nu alltså innehar kvalplatsen till allsvenskan.

Under lördagen kan Varberg passera sin halländska rivan.

Klockan 15 tar de emot Falkenberg i ett derby som kokar lite extra sett till tabelläget.

– Klart att det är en extra krydda att det är en toppmatch, säger Tobias Hysén som inför i år är assisterande tränare i Varberg.

Detta är IFK Göteborgs-ikonen första tränarjobb på heltid sedan han avslutade sin egna spelarkarriär 2018.

– Det har varit jävligt lärorikt och kul. Nu har vi sedan femte eller sjätte omgången legat i toppen och resultaten styr så klart, men det har känts både spännande och utvecklande, säger forne landslagsanfallaren vars Varberg kommer till derbyt med en käftsmäll med 0-3 i baken mot Öster.

– Resultatmässigt går det inte att komma ifrån att det inte var bra, men sedan visar kanske inte siffrorna hur matchen egentligen var. Det är ingen skam att förlora men det blev något mål för mycket. Vi borde inte ha släppt in tre mål och borde ha gjort något framåt sett till hur matchen såg ut.

”Bra att visa kidsen att det går att spela allsvensk fotboll här också”

Vilka är favoriter i derbyt?

– Derbyna lever sina egna liv men vi har en liten fördel i och med att vi spelar på hemmaplan, men de kommer ha revanschlusta eftersom vi slog Falkenberg på deras hemmaplan tidigare i år, säger Hysén om Varbergs 3-0-seger på Falcon Alkoholfri Arena i maj månad.

Senast Falkenberg spelade i allsvenskan var 2020, detta samma år som Varberg var nykomling. Varberg åkte sedermera ur allsvenskan 2023 och sedan dess har det varit storebror Halmstads BK som varit Hallands bidrag i allsvenskan.

– Det hade varit bra för Hallandsfotbollen om det kom upp ett lag till, helst två till. Det hade varit jättebra att visa kidsen i Halland att det går att spela allsvensk fotboll här också, att det går att fostra spelare på hemmaplan hela vägen upp till allsvenskan.