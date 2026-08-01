Lennartssons pik: ”Folk tvivlar på oss men vi visar att vi är et topplag”

STOCKHOLM. Hammarby vann mot Växjö DFF med 5–0 med ett ganska nykomponerat lag.

Nu pikar Stina Lennartsson alla som har tvivlat på Bajen.

– Folk tvivlar på oss utåt, men jag tycker att vi bevisar dem gång på gång nu att vi verkligen är ett topplag, säger hon till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Hammarby återstartade damallsvenskan på bortaplan förra veckan, men nu var det återstart på hemmaplan som gällde. Hammarby visade åter igen upp toppform och vann med 5–0 mot Växjö DFF efter mål av Mari Nyhagen gånger två, Elin Sørum, Emilie Bragstad och Fanny Peterson.

– Ja men jätteskönt. Alltså en fem-nollvinst. Jag tycker att vi spelar riktigt bra. Så en fantastisk fredagskväll verkligen, säger Stina Lennartsson till FotbollDirekt.

Det är fyra olika målskyttar i matchen. Vad betyder det för er?

– Nej men jättekul så klart. Vi har väl haft det lite kämpigt innan sommaren där att det har varit ganska tajta matcher och nu efter sommaren så tycker jag att vi har kommit ut väldigt starkt och vi vinner med fyra-noll mot Norrköping. Och i dag fem-noll och jag tycker också vi har bud på betydligt fler också. Så verkligen kul att vara i gång.

”Det kommer vi behöva nu när vi ska ut i Europa”

Hammarby tappade Emilie Joramo under sommaren och de nya värvningarna, Filippa Curmark och Lene Christensen, kom in först denna vecka samtidigt som sportchef Arnor Smararson är borta på obestämd tid. Detta har gjort att både många utifrån har tvivlat på hur det egentligen kommer gå för Bajen i höst. Nu ger Lennartsson svar på tal.

– Det känns som att folk tvivlar på oss utåt, men jag tycker att vi bevisar dem gång på gång nu att vi verkligen är ett topplag.

Hon fortsätter:

– Jag tycker att vi ställer upp ett riktigt bra lag och en riktigt stark bänk. Att det kommer in fler seniora spelare, det gör jättemycket för konkurrensen och för truppen. Så vi kan göra fyra byten utan att det förändrar någonting. Det är väldigt starkt och det kommer vi behöva nu när vi ska ut i Europa också, avslutar Lennartsson.