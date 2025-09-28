Nikola Vasic om debuten i Bajen: ”Betyder mycket”

Han har inte spelat fotboll sedan november förra året.

Idag gjorde Nikola Vasic debut för Hammarby.

– Det betyder mycket att få komma in på planen igen. Det är det jag har strävat efter i tio månader, säger han till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Det var i den sista allsvenska omgången förra året som olyckan var framme för skytteligavinnaren Nikola Vasic – då han drog korsbandet.

Sedan dess har det hunnit gå tio månader, och anfallaren har bland annat hunnit med att byta Brommapojkarna mot Hammarby.

Idag fick 33-åringen göra sina första minuter för sitt nya lag, efter 322 dagars frånvaro från fotbollen. Trots förlusten med 1-0 menar Vasic att det var stort att få springa in på planen igen.

– Jag har väntat länge på att få komma in och få spela match. Det betyder mycket att få komma in på planen igen. Det är det jag har strävat efter i tio månader, säger han till Fotbollskanalen och fortsätter:

– Det kändes skönt att vara igång, om vi kan se det positiva i det hela. Sen är det ett jättetråkigt resultat. Det blev mina första minuter på väldigt länge. Det kommer bli bättre för mig ju mer jag får spela.

Om faktumet att Vasic tillhör, och har debuterat för sitt Hammarby, säger han:

– Jag har haft gåshud så många gånger sedan jag kom hit, ni förstår inte. Det var första gången man kom in i omklädningsrummet, den första gången man såg sitt namn på tröjan, den första gången man kom till Årsta, den första gången man värmer upp… Det blir nytt hela tiden. Det är overkligt, avslutar Vasic.

