Inte knäckt:”Jag har alla kvaliteter att utmana som etta i Djurgården”

I mitten av mars skadade sig Malkolm Nilsson Säfqvist svårt och än i dag så är han inte återställd.

Men det ser allt bättre ut och nu vågar han tro på comeback igen och målet att är att peta Filip Manojlovic.

– Jag vet att jag kan om jag bara får vara frisk. Det var därför jag kom till Djurgården, säger Nilsson Säfqvist till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Det blev minimalt med speltid i början av året men likväl hann Malkolm Nilsson Säfqvist imponera i det första mötet med Pafos i åttondelen i Conference League – innan han drabbades illa i returen på 3 arena.

Tiden som följde var dyster – även om den första prognosen var hoppfull och gick ut på att han inte skulle bli borta mer än några veckor.

I slutet av den månaden förändrades bilden radikalt när beslutet togs om operation. Där på följde en längre tids tystnad innan det i början av juli meddelades att säsongen var över.

När vi nu har gått in i december så ser det avsevärt bättre ut för den 32-årige målvakten som ännu har två år kvar på sitt kontrakt.

MNS låter obruten och vill inte kännas vid ängslan, trots att det låter som om hans armbåge alltjämt inte är helt lättdiagnostiserad.

Han visar tydligt att han inte har någonting annat för ögonen än att stå på banan igen för Djurgården under 2026.

– Jag har ju inte haft det lätt och första nätterna var fruktansvärda med smärtan jag kände i armen. Dagen efter skadan satt jag med smärtstillande i Fotbollsmorgon och det kanske inte var det smartaste jag har gjort. Jag minns knappt vad jag sade men jag tror inte jag sade något galet, säger han och skrattar till:

– Jag vet inte riktigt var jag står just nu men jag känner ett starkt hopp och jag blir hela tiden bättre.

Berätta var du står någonstans just nu.

– Armbågen är ju känslig med nervtrådar….alltså jag vet knappt själv. Men, nej,, jag har aldrig tänkt på att ge upp. Det krävs väldigt mycket mer för att jag ska det.

– Det viktigaste nu är att få tillbaka stabiliteten i armbågen och det känns ändå bättre och bättre, konstaterar han och får frågan om vad han vågar tro inför starten i januari:

– Rent kollektivt så ska jag ju finnas med när vi startar igen. Vi ska stegra det från dag ett och sedan återstår att se hur jag kommer att reagera. Men jag är övertygad om att jag i januari kommer att finnas med på planen igen – om än inte i full kollektiv träning.

Vad väntar fram till årskiftet? Viktigast för dig?

– Vi är ju träningslediga fram till på onsdag. Då börjar jag träna på egen hand. Det är ett uppbyggnadsarbete som pågår. Nu ska jag jobba hårt och samtidigt försöka slappna i några veckor. Men målet är att vara i så stark fysisk form som möjligt när jag kommer tillbaka i januari.

När det kommer till året som har gått så finns besvikelse över den korthuggna speltiden – innan skadan.

Blir han nu bara frisk så hoppas han att sista ordet inte är sagt gentemot tränare Jani Honkavaara.

Säfqvist har inget annat i sitt huvud.

– Jag tycker att jag har alla kvaliteter för att vara etta på den här nivån i en klubb som Djurgården – annars hade jag aldrig gått hit. Om jag bara får vara frisk så är det ännu mitt mål. Alltså… jag kände mig bra redan förra året och tycker jag konkurrerade bra med allsvenskans kanske bäste målvakt (Jacob Widell Zetterström) och innan skadan så kände jag att jag hade den bästa fysiska formen jag någonsin känt.

Nilsson Säfqvist fortsätter med att stryka under:

– Jag tycker att jag visade tillräckligt innan skadan för att få spela men tränaren valde att gå en annan väg.

Hur ser du på kommande säsong för Djurgården i stort?

– Vi ska ju vinna pokaler. Det är så det är i Djurgården och det hoppas jag verkligen vi ska göra nästa år och det hoppas jag mycket för Bosse Anderssons skull. Han är otrolig och gör ett otroligt jobb. Jag önskar verkligen att han får uppleva det igen, det förtjänar han så hård press som det har varit på honom i år. Det är en så bra människa som verkligen har fått mig och familjen att trivas här.