Nordfeldts ödmjuka svar – efter tokhyllningen

SOLNA. Kristoffer Nordfeldt stod för en straffräddning som senare säkrade en seger för AIK.

Efter matchen tonade 37-åringen ner sin insats.

– Det är många som försöker få den här skutan framåt, säger burväktaren.

Foto: Bildbyrån

Allsvenskan 2026: | Spelschema | Tabell | Alla lag |

AIK besegrade Hammarby efter att ha vänt matchen i den andra halvleken. Den första halvleken slutade 2–1 men det hade kunnat bli ytterligare ett mål för Bajen efter att de tilldelats en straffspark.

Då klev den rutinerade AIK-keepern Kristoffer Nordfeldt fram och räddade Paulos Abrahams tama avslut. Nordfeldt stod senare för ytterligare ett par parader och efter matchen hyllades han av 3–2-målskytten Sixten Gustafsson.

– Jag är chockad att det är jag som står med blommorna idag. Stor eloge till honom. Man kan inte tro att han är 37 år när han hoppar så där. Det är helt otroligt. Han är en stor ledare, stor förebild. Han leder oss unga och pushar oss. Det är en trygg punkt att ha, säger Gustafsson.

Svaret efter hyllningen

När Nordfeldt får höra om lovorden från Gustafsson väljer han att tona ner det och menar att det är flera som bär laget till framgång.

– Det är många som försöker få den här skutan framåt. Jag drar väl mitt strå i stacken men vi är många som vill klubbens bästa, svarar Nordfeldt.

Kristoffer Nordfeldt anslöt till AIK 2021 och har gjort totalt 175 matcher i den svartgula tröjan.

Derbysegern innebär att ”Gnaget” kliver upp på 31 poäng på 18 matcher.