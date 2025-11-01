Norrköpings smäll: Lushaku missar viktiga matchen

IFK Norrköping ställs mot IK Sirius under lördagen.

Inför matchen står det klart att Ismet Lushaku, 25, saknas på grund av sjukdom.

Foto: Bildbyrån

IFK Norrköping ligger på 13:e plats i allsvenskan. En plats och tre poäng ovanför Degerfors på kvalplats.

Under lördagen ställs Peking mot IK Sirius i en mach där viktiga poäng står på spel inför den avslutande omgången.

När IFK Norrköpings matchtrupp presenterades stod det klart att Ismet Lushaku som kommit tillbaka från en skada missar matchen på grund av sjukdom. Där till sakans även David Moberg Karlsson sedan tidigare då han är skadad.

Matchen mellan IFK Norrköping och IK Sirius drar i gång 17.30 på Platinumcars Arena.