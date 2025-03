Nu växlar Gais upp sin strategi: “Jätteökning av vårt truppvärde”

Ett succéår på planen och ett succéår på bankkontot. Med en vinst på 12.5 miljoner kronor vågar man öka budgeten på truppen och sikta mot nya höjder. Trots uttåget i cupen och experter som slår ned är klubbens tekniske direktör lugn och sansad inför avslutet på transferfönstret.

– Vi ser snarare att vi är starkare som grupp totalt sett när vi går in i 2025, säger Magnus Sköldmark till FotbollDirekt.

Scenförändringen i Gais är snudd på fantastiskt sett ifrån att klubben gick igenom ett stålbad och började om i Ettan Södra så sent som 2022. Resten är historia med dubbla uppflyttningar och en imponerande sjätteplats under fjolårets comeback i Allsvenskan. Nu har bokslutet för 2024 kommit och även där visar det att Gais är på rätt väg till att bli en klubb som “äger sina egna beslut”. Resultatet visade på 12.5 miljoner plus och likvida medel på 21 miljoner kronor (där målet är att ta sig till 50 miljoner) då Gais liksom Häcken är en klubb som betalar av sina spelarköp direkt och således inte skriver av den typen av investeringar över kontraktsåren.

Gais meddelade också att man lagt 4,9 miljoner under januari 2025 på spelarköp i form av Harun Ibrahim, Oskar Ågren, Kevin Holmén och Frosti Thorkelsson. Lite anmärkningsvärt är dock att inga direkta spelarförsäljningar gjorts utan att plusresultatet är drivet av andra typer av intäkter såsom publik, sponsor och tv-intäkter. Den tekniske direktören Magnus Sköldmark kommenterar resultatet.

– Det visar att vi har haft en väldigt stark period med bra planering och strategier inom klubben. Det ger oss också förutsättningar som gör att vi kan använda ord som balanserat och kontrollerat i det fortsatta arbetet som inleddes för några år sedan. Det viktigaste i slutändan är att vi har kontroll på våra egna beslut, säger Sköldmark till FotbollDirekt.

Vad betyder det ekonomiska uppsvinget för Gais och hur ser man på att ta nästa steg under det ”svåra” andra året i Allsvenskan?



– Där finns många parametrar att prata om. Det största är att det har gått fort i avancemangen där kostnadssidan i vissa aspekter kommer att komma ikapp. Då avtal förhandlas om för att rimma med den ekonomiska verkligheten.

Så lönenivåerna kommer att gå upp i Gais?



– Det har de redan gjort. Vi påbörjade det under hösten med förlängningar av avtal.

Ni har inte haft en lönenivå som speglar en allsvensk klubb som slutar sexa?



– Nej, verkligen inte. Ser man i det perspektivet ligger vi snarare på den nedre fjärdedelen i allsvenskan när det gäller löner. Men vi har börjat minska gapet.

Måste man det?



– Som vi har sagt internt är att det ska rimma med vår strategi att inte leva över våra tillgångar. Det är alltid en balansgång med tanke på att sportsliga resultat otvivelaktigt är det som driver den största intäktsmassan. Man ska ha sans och balans och även komma ihåg att vi har några ryggsäckar kvar sedan våra svåra år som behöver hanteras.

Gais snittade omkring 10 000 i sina hemmamatcher och publikintäkterna steg från 12,4 miljoner kronor i publikintäkter 2023 i Superettan till drygt 28 miljoner år 2024. Sponsorintäkterna ökade över åtta miljoner kronor och sändningsrättigheterna gick upp från 8,5 miljoner i superettan till 21,5 miljoner i Allsvenskan.

– Att ha 10 000 i snitt är en milstolpe för oss och som var oerhört värdefullt. Det visar att vi återigen är ett starkt lag med en stor supporterbas.

Varför hade ni inga transferintäkter?



– För att det var en medveten strategi utifrån sportsliga resultat. Det vi sagt sedan en tid tillbaka är att det kommer se likadant ut innan vi är inne i 2025 där vi har en bättre kontroll på avtalssituationen i klubben.

Att bygga truppvärde är på mångas läppar. Hur jobbar ni aktivt med det?



– Det har skett en jätteökning av vårt truppvärde sista två åren. Det ska bli intressant att se när siffrorna uppdateras nu 2025 då de just nu baseras på hur vi avslutade hösten. Vi har bytt ut en del spelare och har många nya spelare med längre avtal, en snittlängd på säsongen 2027 ut.

Du menar att ni har ökat chanserna till transferintäkter kommande fönster?



– Ja, det skulle jag säga.

Gais spelade gruppfinal i Svenska Cupen mot IFK Norrköping men föll pladask (0-3). Sköldmark väljer dock att se positivt på cupspelet och känner ingen panik i att tvingas göra sista minuten-värvningar.

– En besvikelse att vi inte tar oss vidare naturligtvis. Samtidigt gäller det att inte fastna i det utan att hela tiden se till orsakerna bakom det. Vi möter ett motståndarlag som gör en bra match och vi kommer själva från en period i februari och mars där vi haft sjukdomar i truppen som påverkat oss. Vi väljer att se det positivt då många av våra nya spelare fått mycket speltid. Det kommer att gynna oss längre fram och min bedömning är att vi är på en liknande plats som i fjol vid samma tidpunkt.

Kommer ni att värva något mer med tanke på den goda ekonomin?



– Vi har vetat om att resultatet skulle bli bra så arbetet med truppen pågår förstås hela tiden. Vi har fått en ökad spelarbudget i år och gjort en del övergångar. Jag ska inte säga att det inte kommer komma in något men sett till manskap så finns ingen plats som vi absolut måste fylla.

Min känsla är att många som följer allsvenskan och experter inte tror att ni kommer att vara lika bra som ifjol. Hur ser du på det?



– Vi som är på högstanivån och tävlar kommer alltid att ha experter och supportrar som har en åsikt om oss. Så länge vi har en stark tro internt i att fortsätta jobba på vårt sätt är jag inte orolig alls. Vi har fått in lite andra egenskaper i truppen och alla som var med i fjol är ett allsvenskt år rikare i erfarenhet. Vi ser snarare att vi är starkare som grupp totalt sätt när vi går in i 2025.

Vad är den konkreta målsättningen i år?



– Det är ett arbete som pågår just nu så den får jag passa på. Vi kommer så klart att sätta en målsättning men jag kan väl rent generellt säga att det är ett stort ekonomiskt gap mellan de åtta främsta klubbarna och resten. Sedan brukar alltid två eller tre av de rikaste få bekymmer så utifrån det kommer det att bli en spännande allsvensk säsong att följa 2025.