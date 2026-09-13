Spurs tunga start – sämsta sviten på 20 år

Tottenham Hotspur går tungt i Premier League.

Londonlaget är mållösa i fyra raka ligamatcher för första gången sedan 2006.

Man har också gjort sin målmässigt sämsta säsongsinledning någonsin.

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I fjol slutade Tottenham Hotspur endast två poäng över nedflyttningsstrecket. Som det ser ut nu finns det risk att årets säsong barkar åt samma håll.

Under lördagens spelade Spurs 0–0 hemma mot Everton och man står därmed på två poäng efter de fyra inledande Premier League-matcherna. Roberto De Zerbis lag väntar därtill på sitt första mål för säsongen.

Tottenham har inte spelat fyra raka mållösa matcher i den engelska högstaligan sedan september 2006. Det är samtidigt första gången någonsin som Londonlaget misslyckas att göra mål under sina fyra första ligamatcher någonsin, oavsett division.

Endast Coventry City står noll gjorda mål den här säsongen vid sidan av Spurs. Om nykomlingen lyckas spräcka nollan mot Brighton & Hove Albion under söndagen blir Spurs det första laget sedan Crystal Palace säsongen 2016/17 att inte göra mål på sina fyra första matcher i Premier League.