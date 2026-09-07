Ny smäll i AIK – supertalangen skadad

AIK:s skadekris fortsätter.

Inför måndagens match mot Malmö FF saknas forwarden Kevin Filling.

Se hela skadelistan här.

Foto: Bildbyrån

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AIK kommer från en viktig derbyseger mot Hammarby.

”Gnaget” har dragits med flera skador den här säsongen och under måndagen meddelades ytterligare ett avbräck. Inför AIK:s bortamatch mot Malmö FF saknas Kevin Filling på grund av skada. Utöver forwardslöftet är elva spelare skadade.

De som saknas i AIK:s trupp mot MFF är Taha Ayari, Dino Beširović, Ibrahim Cissé, Martin Ellingsen, Kevin Filling, Adrian Helm, Fredrik Nissen, Charlie Pavey, Sotirios Papagiannopoulos, Andreas Redkin, Diogo Tomás och Stanley Wilson.

Positivt för AIK är att nyförvärvet Lucas Assadi är uttagen till måndagens match. Dessutom är Mads Thychosen och Eskil Edh tillbaka från sina skador.

AIK:s trupp mot MFF

Eskil Edh, Hervé Matthys, Lukas Bergquist, Amel Mujanic, Johan Hove, Linus Carlstrand, Lucas Assadi, Kristoffer Nordfeldt, Sixten Gustafsson, Mads Thychosen, Abdihakim Ali, Sebastian Hausner, Linus Järeteg, Kalle Joelsson, Wilmer Olofsson, Muslim Sultygov, Yannick Geiger, Ladji Camara, Axel Kouame samt Oskar Pukelis.