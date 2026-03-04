Nya livet för Stefan Batan: ”Aldrig haft problem med det”

Han är älskad av Hammarbys supportrar.

Sedan sin exit från elitfotbollen har Stefan Batan sadlat om.

Först som lärarvikarie och nu som trafiklärare.

Men sedan en tid tillbaka ingår han även i en fotbollspodcast, som produceras av Fotbolltransfers.com, där flera stjärnspelare redan gästat.

Batan är med som expert.

– Jag har aldrig haft problem att prata. Jag älskar det här, säger Batan om sitt poddande till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Assyriskafostrade Stefan Batan fick aldrig sitt genombrott i Djurgården.

I stället är det i Stockholms grönvita delar som vänsterspringaren är älskad. Han var med och tog upp Bajen till allsvenskan under sitt debutår i klubben 2014 och tackade för sig i Hammarby 2017.

Därefter blev det spel i Assyriska och VSK innan elitkarriären avslutades 2019.

Batan inledde sedan en civil karriär som lärarvikarie, men det blev aldrig att han valde att satsa på yrket på permanent basis.

– Jag funderade på att utbilda mig till idrottslärare, men jag är inte den personen som sitter i skolbänken… Jag är snarare en sådan som säger ”ge mig jobbet, jag fixar det”. Men att utbilda sig i 4,5 år är inte riktigt jag, säger Batan till FD.

I stället har han i över två års tid arbetat som trafiklärare, det vill säga en person som utbildar människor som vill ta körkort.

– Jag tror att jag är en dröm att ha som trafiklärare. Jag är lugn och tålmodig, säger Batan och skrattar.

– Den utbildningen var strax under 1,5 år och då var det mycket praktik under den tiden.

Nu har Batan, med två svenska U21-landskamper på meritlistan, lagt till ytterligare en grej på citt cv – som fotbollspoddare.

Han är, tillsammans med journalisten Nemrud Kurt, en del av Fotbolltransfers.coms satsning av podcasten Transferpodden – och hittills har duon släppt tre avsnitt med gästerna Nahir Besara, Albin Ekdal och Jimmy Durmaz i varsin episod.

– Nahir hade precis fått priset som allsvenskans bästa spelare och vi kände att det vore ett väldigt bra avsnitt att ha direkt. Vi känner ju varandra väldigt bra, säger Batan som spelade tillsammans med Besara både i Assyriska och Hammarby.

– Albin Ekdal var inte enkel att få in, men vi löste det till slut, tillägger Batan.

”Det här jag vill göra, vara expert”

Det senaste avsnittet var med Jimmy Durmaz, som öppnade upp som sin precis avslutade karriär.

– Vi kände till att han skulle sluta och frågade honom om han ville prata ut hos oss. Han sa ja och det är vi väldigt tacksamma för.

Du är inte bara expert i podden där Nemrud Kurt är programledare, du är gästbokare också?

– Jag vill ju så mycket med det här. Jag älskar det och det är det här som jag vill göra, att vara expert. Jag har alltid gillat att prata, aldrig haft problem med det. Kan jag bidra med att få in bra gäster så vill jag göra det, men vi gör den här podden tillsammans och det känns fantastiskt.

Hur kom det sig att du började göra podd?

– Fotbolltransfers hörde av sig. Jag hade varit med i Svenska spel-studion tidigare vilket var skitkul, men jag kände att spel inte var mitt forum. Att prata spel, rekommendera spel… det är inte där min expertis ligger. Däremot var det skitkul och en fantastisk möjlighet, säger Batan och fortsätter:

– Jag hade haft kontakt med Fotbolltransfers tidigare och jag känner Nemrud Kurt bra, jag hade haft kontakt med honom tidigare också. Vi träffades, tog ett snack och landade i att köra, på den vägen är det.

När FD ringer Batan har han precis landat på Kanarieöarna för en veckas semester, men två nya avsnitt är inspelade med ytterligare ett avsnitt på gång. Samtliga avsnitt innehåller en gäst – och Batan hoppas att forne lagkamraten och Hammarbyikonen Kennedy Bakricioglü kommer vara med så småningom.

– Det är viktigt att det blir en bra spridning bland gästerna. Nu har vi haft en från Hammarby, en från Djurgården och en från AIK – även om Durmaz tid i AIK inte blev som han önskade. Men Kennedy är en gäst som vi kommer vilja ha med, det är inget snack om det. Han har väldigt många roliga historier, vi båda har gemensamma historier som man kanske inte kunde berätta under sin karriär. Det är inte så att vi gjort något dumt, men roliga historier helt klart, avslutar Batan och skrattar igen.