Nyckeln för Blåvitt mot Malmö FF: ”Kommer bli extremt viktigt”

Rivalmöte i Skåne då IFK Göteborg kommer på besök.

För första gången på flera år så är det också jämnt tabelläge mellan lagen.

– Det är klart att det hade varit extra kul att gå om dem med tanke på hur det varit tidigare, säger Noah Tolf till FotbollDirekt.

IFK Göteborg har hittat formen och går just nu stark i allsvenskan. Tre raka segrar i allsvenskan och då har man bland annat besegrat såväl Gais som AIK.

Trots den fina poängskörden de senaste omgångarna så visar man inte någon mättnad, snarare tvärtom.

– Det är klart att man är nöjd med vinsterna, sen kanske vi inte är supernöjda med hur vårt spel har sett ut, säger Noah Tolf till FotbollDirekt och fortsätter:

– Vi har spelat bättre matcher och fått sämre resultat liksom, men sen är det en stor styrka att vinna matcher när man spelar lite mindre bra också. Så där tycker jag att vi har lyft oss väldigt bra.

Som nämnt tidigare så har IFK Göteborg två färska rivalvinster, denna söndag kan det bli en tredje.

Blåvitt ställs mot Malmö FF på Eleda Stadion och en seger skulle inte bara medföra ”bragging rights”, utan den skulle även kunna ta Blåvitt förbi Malmö FF i tabellen.

– Vi har valt i år att inte fokusera på tabellen så extremt mycket, men det är klart att det hade varit extra kul att gå om dem med tanke på hur det varit tidigare.

– Nu sitter vi i en sits där vi bara kan fokusera på vårt spel och inte stressa kring placeringar eller något sådant. Vi kan fokusera bara på vårt.

Tio omgångar återstår av allsvenskan och Blåvitt har alltså chansen att i år sluta före Malmö FF, skulle man lyckas med det skulle det vara första gången på tio år som man gör det.

– Det är såklart kul att kunna vara före så många lag som möjligt i serien, speciellt de man har en rivalkänsla mot, det är alltid roligt, det är alltid kul att komma över dem. Sen är jag inte så van där, det är ju min första säsong, så jag har svårt att säga så mycket om det.

Avslutningsvis, vad tror du kommer att bli avgörande mot Malmö för att ni ska ta tre poäng?

– Jag tror att vi bara måste fortsätta med det som fungerat bra. Jag tycker att vi har haft ett bättre fungerande försvarsspel nu, det kommer vara viktigt att vi sitter ihop bra och fortsätter att jobba så hårt som vi gjort. Tittar man på Gais så var det en krigarvinst, mo AIK i slutet också så försvarade vi boxen bra. Det tror jag kommer att bli extremt viktigt, sen får vi inte glömma bort att vi kan spela fotboll också. Så att vi inte bara stressar oss framåt, utan att vi kan hålla ett lugn i vårt spel också.

Matchen startar 16.30.