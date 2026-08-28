Nyförvärvet missar derbyt: ”Ser inte troligt ut”

STOCKHOLM: Lukas Assadi har precis skrivit på för AIK.

Men något spel i derbyt blir det inte.

– I dagsläget ser det inte troligt ut, säger Miika Takkula.

Foto: AIK Fotboll

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AIK:s rekordvärvning Lukas Assadi fanns inte med under fredagens träningspass på Karlberg. Alla praktikaliteter kopplade till chilenarens övergång är inte helt på plats.

– Han jobbar med att få sitt arbetstillstånd. Det är den processen vi är inne i nu och vi försöker få det klart så snart som möjligt, säger Miika Takkula.

Enligt Gnagets rekryteringschef talar det mesta för att det inte blir något spel i derbyt på söndag.

– Det verkar som det dessvärre. Vi har försökt göra det så snabbt som möjligt men i dagsläget ser det inte troligt ut.

Hyllningen – ”en som alla vill se spela fotboll”

Lukas Assadi blev AIK:s dyraste värvning genom tiderna när han skrev under veckan. José Riveiro menar att han kommer passa perfekt i de svartgulas spel.

– Han kan spela överallt längst fram. Just nu spelar vi inte med rena yttrar utan snarare med en fronttrea. Luka har en annan profil, han liknar Axel Kouame på många sätt. Han är en väldigt komplett spelare, en som alla vill se spela fotboll, menar spanjoren.

Likt Jose Riveiro har Lukas Assadi spanska som modersmål. Enligt Miika Takkula var det en faktor som spelade roll i rekryteringen, med tanke på att 22-åringen inte pratar speciellt bra engelska.

– Det hjälper verkligen. Han kände en bra kontakt på en gång när han fick prata med José, eftersom de pratar samma språk. Men i vår miljö måste han lära sig att handskas med engelskan.