Uppgifter: City-stjärnan nära flytt till Saudiarabien

Tijjani Reijnders värvades till Manchester City förra sommaren.

Men redan nu ser mittfältaren ut att lämna klubben.

BBC uppger att saudiska Al-Qadsiah blir nästa anhalt.

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Tijjani Reijnders sejour i Manchester City ser ut att stanna på ett år. Enligt BBC kommer mittfältaren att lämna för saudiska Al-Qadsiah i en affär som uppges vara värd 52 miljoner pund, motsvarade runt 670 miljoner kronor.

Nederländaren ser därmed ut att inbringa vinst till Manchester City, som betalade 46,5 miljoner pund (cirka 599 miljoner kronor) för att värva honom från Milan förra sommaren.

Om Reijnders skriver på för Al-Qadsiah kommer han spela under den tidigare Liverpool-tränaren Brendan Rodgers. Klubben slutade på en fjärde plats i den saudiska ligan förra säsongen.

Mittfältaren spelade samtliga gruppspelsmatcher för Nederländerna under VM, bland annat mot Sverige. I samband med sextondelsfinalen mot Marocko blev 28-åringen kvar på bänken.