Nytt bakslag för Sirius – tredje raka förlusten

Sirius formdip håller i sig.

Hemma mot Malmö FF kom den tredje raka förlusten för Uppsalalaget.

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IK Sirius ser ut att gå en nervös höst till mötets. Serieledarna åkte på ett nytt bakslag hemma mot Malmö FF.

Efter en havltimme ropade Isak Bjerkebo på straff efter att ha blivit fälld i straffområdet av Jovan Milosavljevic. Domaren valde däremot att fria.

Några minuter innan halvtidspausen tog gästerna MFF ledningen. Theodor Lundbergh slog ett inlägg från vänster som nyförvärvet Diego Garcia nickade i mål.

”Bara är ett lag på planen”

I den andra halvleken bjöds det på ett glädjeämne för hemmalaget i form av ett inhopp för Neo Jönsson. Yttern har varit borta till följd av en skada och spelade sin första match sedan maj.

Sirius radade upp flera chanser i den andra halvleken men lyckades inte sätta bollen bakom Robin Olsen.

– Jag tycker att det bara är ett lag på planen i den andra halvleken, säger Sirius-kaptenen Henrik Ronnlöf Castegren efter matchen.

På stopptid var Sirius nära en kvittering när både Tobias Anker och Oskar Krusnell kom till avslut. Men gästerna lyckades hålla emot och kasserade in en viktig seger i jakten på topplaceringarna.

Sirius är nu uppe på tre raka nederlag, efter att tidigare spelat 16 matcher utan förlust. Uppsalalaget leder allt jämnt serien och har i dagsläget sex poäng ner till tvåan Hammarby.