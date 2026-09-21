Uppgifter: Paulos Abraham kallas till landslaget

Paulos Abraham får chansen i det svenska A-landslaget.

Enligt uppgifter till Fotbollskanalen har den 22-årige anfallaren blivit inkallad till den kommande Nations League-samlingen, där han står inför sin debut på seniornivå.

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Hammarbys offensiv får ytterligare en representant i det svenska landslaget. Enligt uppgifter till Fotbollskanalen ansluter nu även Paulos Abraham till truppen inför de kommande Nations League-matcherna.



Detta blir i så fall Paulos Abrahams första seniorsamling med Blågult. Målskytten har sedan tidigare åtta matcher och två gjorda mål på sin meritlista för det svenska U21-landslaget.

Sveriges kommande matcher i Nations Leagues B-division spelas mot Rumänien (hemma och borta), Polen (hemma) samt Bosnien och Hercegovina (borta).

Den 22-årige anfallaren har haft en stark säsong i Allsvenskan och ligger trea i den totala skytteligan med 14 gjorda mål.