Klart: Abraham kallas in till landslaget

Taha Ali tvingas lämna återbud till landslagets kommande samling.

I stället kallas Hammarbys anfallare Paulos Abraham in av förbundskapten Graham Potter.

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Det svenska herrlandslaget samlas under måndagen för att inleda en ny samling i Nations League. Sverige ställs mot Rumänien på Strawberry Arena nu på fredag, men förbundskaptenen Graham Potter tvingas göra förändringar i truppen redan innan den första träningen genomförs på tisdagen.

Tidigare under dagen rapporterade Fotbollskanalen att Paulos Abraham var aktuell för landslaget. Nu är det officiellt att anfallaren tar plats i truppen som ersättare till Taha Ali.



Anledningen till återbudet är att yttermittfältaren ådrog sig en axelskada under söndagens match mot Panetolikos.

24-åringen som imponerat i Hammarby får därmed chansen i den blågula truppen inför fredagens Nations League-match mot Rumänien.