Nytt Blåvitt-besked – efter skadehelvetet

Arbnor Mucolli är tillbaka i individuell träning för IFK Göteborg.

Nu ger tränare Joachim Björklund en uppdatering kring dansken.

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Arbnor Mucolli har inte spelat fotboll sedan den 10 augusti 2024. Den dansk-albanske yttern har dragits med en korsbandsskada och den efterlängtade comebacken har skjutits upp flera gånger.

Under onsdagen rapporterade GP att Mucolli är tillbaka i träning i IFK Göteborg. Han tränar inte med laget utan individuellt med lagets fystränare Hakeem Araba.

– Han gör framsteg. Men det är en bit kvar till att han är i kollektiv träning, säger IFK Göteborgs huvudtränare Joachim Björklund till GP.

Björklund förklarar att det inte är någon mening att skynda på processen kring Mucollis rehabilitering. Tränaren syftar på när yttern åkte på en ny skada i samband med rehabträningen.

– Det gick inte så bra förra gången. Nu måste vi se till att det lyckas den här gången, oavsett hur lång tid det tar.

Att Mucolli är tillbaka den här säsongen är högst tveksamt, menar Björklund. 26-åringen sitter på ett utgående avtal med Blåvitt och har noterats för totalt tio mål och en assist på 33 matcher i klubben.

Mucolli anslöt till Blåvitt från danska Vejle sommaren 2023.