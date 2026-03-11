Nytt rekordhögt eget kapital för Djurgården

Djurgårdens IF redovisade rekordhögt eget kapital 2024.

Då hamnade det egna kapitalet på 364,4 miljoner.

Nu när nya årsbokslutet har släppts står det klart att man på nytt slår rekord med ett eget kapital på 396 miljoner.

Foto: Bildbyrån

Djurgårdens IF har denna onsdagskväll meddelad sitt årsbokslut för 2025 och i det går det att utläsa att man på nytt nått ren rekordnotering vad gäller eget kapital.

2024 nåddes en rekordnotering med ett eget kapital på 364,4 miljoner och nu är det egna kapitalet uppe på hela 396 miljoner.

Samtidigt som det egna kapitalet har stigit så minskade klubben vad gäller intäkterna i koncernen (387,7 miljoner totalt jämfört med 436,1 miljoner 2024) samt kring transfernettot (96,9 miljoner jämfört med 139,4 miljoner 2024).

Sett till kommersiella intäkter så ökade man och landade på totalt 65,7 miljoner för 2025.