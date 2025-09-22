Nytt Rydström-svar – har fortsatt förtroende

Malmö FF åkte på en ny tung förlust mot Djurgården i helgen.

Trots det verkar inte Henrik Rydström hänga löst.

– Förtroendet är intakt, säger sportchef Daniel Andersson till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Malmö FF fortsätter att gå svagt i allsvenskan och i helgen åkte man på en ny tung förlust.

August Priske stod för matchens enda mål när Djurgården kom på besök och en Europaplats till nästa säsong ser ut att bli svår att nå för de regerande mästarna.

I och med MFF:s svaga säsong i allsvenskan så har kritiken mot Henrik Rydström varit stor, men MFF-tränaren ser inte ut att riskera att förlora jobbet.

MFF:s sportchef menar även på att han tror att Rydström är kapabel till att vända Skåneklubbens dystra trend.

– Vi tror att vi kan vända detta ja, absolut, säger han.

Härnäst för Malmö FF väntar premiärmatch i Europa Leagues ligafas, Skåneklubben tar emot Ludogorets på onsdag.