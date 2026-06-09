Officiellt: Achraf Dari lämnar Kalmar FF

Achraf Daris låneperiod i Kalmar FF är över,

Klubben bekräftar att mittbacken ämnar klubben efter tre månader i den allsvenska klubben.

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Achraf Dari blir inte kvar i Kalmar FF.

Den 27-årige mittbacken lånades in från egyptiska Al Ahly i början av mars på ett avtal som sträckte sig till den 30 juni. Efter att nyligen ha tagit farväl via sociala medier bekräftar nu Kalmar FF att låneperioden är över.

– Jag vill tacka Achraf för hans tid i Kalmar FF. Han är en fantastisk person som varit oerhört professionell i allt han gjort hos oss. Vi önskar honom all lycka framåt, säger sportchefen Mats Winblad till klubbens hemsida.

Dari hann göra nio allsvenska starter och ett mål under sin tid i KFF.

Själv tackar han klubben för tiden i Småland.

– Jag vill tacka för tre fantastiska månader i Kalmar, säger han och fortsätter:

– Jag har lärt mig mycket under tiden i Kalmar, både som spelare och som människa, och jag är tacksam för allt stöd jag har fått från ledare, lagkamrater och människorna runt föreningen. Jag önskar Kalmar FF all lycka och framgång i framtiden.