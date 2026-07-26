Robbie Ure trea – i hela Europa

14 mål på 13 matcher.

Med det är Sirius-succén Robbie Ure bland de bästa i hela Europa.

Den skotska anfallaren toppas bara av bland annat världsstjärnan Harry Kane.

Bildmontage, Robbie Ure, IK Sirius, och Harry Kane, Bayern München. Foto: Bildbyrån

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Den 22-åriga skotska anfallaren kan inte sluta göra mål. I Sirius 3–1-seger borta mot Elfsborg förra helgen smällde Robbie Ure dit dubbla kassar och gjorde med det mål i sin fjärde raka allsvenska match, och sitt tionde mål på sex matcher. De dubbla fullträffarna borta i Borås cementerade även Sirius-strikerns ledning i skytteligan – med makalösa 14 gjorda mål på 13 matcher.

Faktum är att 22-åringens målsuccé i Sirius är bland de största i hela Europa.

Robbie Ure jublar efter matchen mellan Elfsborg och Sirius. Foto: Bildbyrån

Toppas av Harry Kane

Under kalenderåret 2026 har Robbie Ure svarat för 14 ligamål. Med det är han trea i Europas 20 bästa ligor, på samma antal mål som bland annat Roma– och Aston Villa-anfallaren och den nederländska VM-spelaren Donyell Malen. Även La Liga-succén Vedat Muriqi i Mallorca landar in på lika många ligamål som Ure under 2026.

Skottens statistik från våren och sommaren toppas enbart av två spelare. En av dem är Bayern München-anfallaren Harry Kane, som med sina totalt 61 mål på 51 matcher för den tyska storklubben förra säsongen blev Europas allra bästa målgörare. Under kalenderåret 2026 gjorde den engelska anfallsstjärnan hela 17 ligamål, tre fler än vad Robbie Ure har mäktat med.

Bayern Münchens Harry Kane. Foto: Bildbyrån

Men den överlägsna målkungen i Europa under 2026 är däremot lite av en doldis; Ryan Mmaee. Om namnet inte låter bekant behöver du inte skämmas, men den marockanska anfallaren gjorde hela 20 mål för cypriotiska Omonia Nicosia 2026 under ledning av den tidigare AIK-tränaren Henning Berg.

Spelare Klubb Liga Antal ligamål under 2026 Ryan Mmaee Omonia Nicosia Cypern 20 Harry Kane Bayern München Tyskland 17 Donyell Malen Roma Italien 14 Luis Suárez Sporting CP Portugal 14 Nicolò Tresoldi Club Brugge Belgien 14 Robbie Ure IK Sirius Sverige (allsvenskan) 14 Vedat Muriqi Mallorca Spanien 14 Youssef Chermiti Rangers Skotland 13 Estéban Lepaul Rennes Frankrike 12 Morgan Gibbs-White Nottingham Forest England 12 Serhou Guirassy Borussia Dortmund Tyskland 12 Toni Martínez Alavés Spanien 12 Yanis Begraoui Estoril Portugal 12 Andrej Kramaric TSG Hoffenheim Tyskland 11 Ante Budimir Osasuna Spanien 11 Källa: Opta.

Robbie Ures lagkamrat Isak Bjerkebo tillsammans med Malmö FF-anfallaren Erik Botheim kvalar in på en delad sjundeplats på listan med sina 10 ligamål i år. Mikkel Ladefoged i Västerås SK ligger på delad åttondeplats med 9 fullträffar.

Kan säljas för 110 miljoner

Den skotska Sirius-anfallarens målsuccé har inte gått obemärkt förbi. Ure har under den senaste tiden kopplats ihop med en flytt till flera av Europas största klubbar. Bland annat klubbar som franska Nice och Lyon, tyska Hoffenheim och Genoa i italienska Serie A har alla rapporterats vara ute efter Sirius målspruta.

Enligt tidigare uppgifter kräver Uppsalaklubben omkring 10 miljoner euro för att släppa 22-åringen. Det motsvarar runt 110 miljoner kronor och skulle göra Robbie Ure till en av de dyraste allsvenska försäljningarna någonsin.