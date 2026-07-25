Romano: Chelsea nobbar bud på mittbacken

Trevoh Chalobah drar til sig intresse.

Men Chelsea nobbar buden.

Det rapporterar transferjournalisten Fabrizio Romano.

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Chelsea har nobbat ytterligare ett bud på mittbacken Trevoh Chalobah, uppger transferexperten Fabrizio Romano.

Como har varit intresserat av engelsmannen under en längre tid och det senaste budet ska ha legat på 30 miljoner euro, motsvarande omkring 330 miljoner kronor.

Det räcker dock inte för Chelsea. Enligt Romano vill Londonklubben ha mer betalt för 27-åringen.

Chalobah spelade 47 matcher för Chelsea förra säsongen och blev därefter uttagen i Englands VM-trupp. Det blev ett framträdande i mästerskapet.