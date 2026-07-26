Tränarens förhoppning – ingen ny Alexander Isak

Bruno Guimaraes har ryktats till Arsenal.

Men brassen kommer inte tvinga till en flytt, tror Newcastle-tränaren Eddie Howe.

– Jag tycker inte att det är rättvist att jämföra situationer som hänt tidigare, säger han enligt The Telegraph.

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Newcastle Uniteds lagkapten Bruno Guimaraes har ryktats till Arsenal under sommaren. Enligt BBC har de regerande Premier League-mästarna lagt ett bud på 70 miljoner pund (cirka 900 miljoner kronor) för den brasilianska mittfältaren.

Lagets tränare Eddie Howe vill inte spekulera i någon eventuell flytt för Guimaraes. Han tror däremot inte att brassen kommer att tvinga fram en flytt i likhet med hur Alexander Isak gjorde förra sommaren.

– Jag vet inte vad som kommer hända med Bruno. Det är andra människors uppgift att spekulera om och jag är inte en del av det. Jag tycker inte att det är rättvist att jämföra situationer som hänt tidigare. Man behöver kolla på hur det ser ut nu, säger Howe till The Telegraph.

Bruno Guimaraes har utvecklats till en publikfavorit på Saint James’s Park och de senaste säsongerna har han även burit kaptensbindeln. Howe är inställd på att brassen kommer återvända till klubben efter uppehållet.

– Jag talar för alla runt omkring klubben när jag säger att vi älskar honom och vi vill såklart att han ska stanna. Planen är att han återvänder den 31 juli, han har fått extra ledigt till följd av VM och han är just nu på semester med sin familj. Jag kan inte säga annat än att Bruno kommer tillbaka och tränar med oss.

Newcastle United har sedan tidigare tappat mittfältsstjärnan Sandro Tonali till Tottenham Hosptur.