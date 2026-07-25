Uppgifter: Manchester United nobbar VM-spelare

VM-mittfältaren Danilo har erbjudits till United men klubben tackar nej.

Det uppger transferjournalisten Fabrizio Romano.

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Den brasilianske VM-mittfältaren Danilo har blivit erbjuden till Manchester United, uppger transferspecialisten Fabrizio Romano.

25-åringen, till vardags i Botafogo, har föreslagits som en möjlighet för klubben, som fortsatt vill förstärka mittfältet.

Men för tillfället är det inte en spelare som United kommer att gå för, och istället riktas blickarna mot andra spelare.

Danilo har en bakgrund i Nottingham Forest och Palmeiras, och spelade fyra matcher för Brasilien i VM, alla som inhoppare.