Donald Trump tackar VM-hjälten: ”Det var en fin hyllning”

Ferran Torres sköt VM-guldet till Spanien.

Efter hemkomsten firade anfallaren i en MAGA-inspirerad keps.

Någonting som uppskattades av Donald Trump.

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Spanien tog sitt andra VM-guld efter att ha besegrat Argentina i finalen. Matchens enda mål kom först i förlängningen genom Barca-anfallaren Ferran Torres.

När laget firade segern i Madrid några dagar senare syntes finalhjälten bära en röd keps med orden ”Make Spain Great Again”, en uppenbar referens till Donald Trumps slagord ”Make America Great Again”.

Det har därefter spekulerats i sociala medier om det endast var ett skämt från Torres sida, eller om den spanska guldhjälten har genuina sympatier för Donald Trump och MAGA-rörelsen.

Den amerikanska presidenten vet iallafall hur han tolkar det.

– Han är en fantastisk spelare. Han bar i princip en ”Make America Great Again”-keps, så det var en fin hyllning. Jag tror att han menade det på ett väldigt vänligt sätt, och vi uppskattar det, sa Donald Trump under Vita Husets pressmiddag under lördagen.

Trump gjorde sitt första och enda officiella framträdanden under VM i samband med finalen. Presidenten fick bland annat dela ut VM-bucklan till det spanska laget.