Officiellt: Arnarsson lämnar IFK Norrköping

Jonatan Gudni Arnarsson lämnar IFK Norrköping.

18-åringen återvänder hem till Island.

Han har skrivit på för Breidablik.

Foto: Bildbyrån

Islänningen Jonatan Gudni Arnarsson kom till IFK Norrköping från Fjölnir inför den gångna säsongen. Nu står det klart att hans tid i Peking är över



18-åringen återvänder hem till Island. Han är klar för den isländska klubben Breidablik.

– Jag vill tacka alla jag haft att göra med under mitt år i IFK och önskar er allt det bästa i framtiden, säger Jónatan.

Sportchef Henrik Jurelius:

– Vi är glada över att vi hittat en lösning med Breidablik. Här och nu bedömer vi att det är den bästa möjliga lösningen utifrån spelarens framtida utveckling, som vi kommer följa. Vi önskar Jónatan lycka till.



Arnarsson stod för elva framträdanden i Norrköping-tröjan i år.