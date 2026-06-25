Björn Wesström återvänder till svensk fotboll.

Han blir övergångssportchef i Brommapojkarna.

– Jag känner stor glädje, motivation och ödmjukhet inför möjligheten att bli en del av BP, säger han i ett uttalande.

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Björn Wesström kommer senast från ett uppdrag som assisterande tränare i indiska Kerala Blasters. Tidigare har han varit verksam i Odense och främst igenkänd för sin tid i AIK. I ”Gnaget” har Wesström haft roller som chefsscout, assisterande tränare och sportchef.

Nu står det klart att han återvänder till Stockholmsfotbollen – denna gång i Brommapojkarna. Wesström kommer att arbeta med lagets äldre akademier (P17 och P19). Rollen han tillträder är övergångssportchef.

– Jag känner stor glädje, motivation och ödmjukhet inför möjligheten att bli en del av BP. De samtal jag haft med klubben har präglats av en tydlig vision och en ambitiös plan för hur övergången från junior- till seniorfotboll ska utvecklas ytterligare. Det är ett uppdrag som inspirerar mig mycket, säger han i ett uttalande på BP:s hemsida.

Klubbdirektör Peter Kleve:

– Vi inför rollen som övergångssportchef för att fler spelare från klubbens ungdomsverksamhet ska klara övergången till seniorfotboll på elitnivå. Vi vill förbereda spelarna som ligger allra längs fram ännu bättre på den verklighet och den kravbild som väntar i den europeiska toppfotbollen. Samtidigt vill vi vidareutveckla verksamheten efter P19-åldern för de spelare som utvecklas lite senare, då vi ser att fler spelare kan nå den europeiska toppfotbollen genom att vi förlänger verksamheten och inte dömer ut spelarna redan innan de är 19 år.