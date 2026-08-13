Historien upprepade sig – Hammarby ute

STOCKHOLM. Hammarby skulle ta revansch efter uttåget mot Rosenborg i fjol.

I stället blev det exakt samma sak igen mot Raków.

För efter 0-0 i Polen vann nu gästerna med 1-0 i Stockholm där Amin Boudri blev syndabock med sin utvisning i 54:e minuten.

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”Vi ville verkligen gå vidare mot Rosenborg. Det var så tufft att åka ut mot dem då och jag hoppas att vi lärt oss läxan nu. Europa skiljer sig från allsvenskan, man straffas hårdare och man får inte ge motståndarna någonting alls. Det gäller för oss att spela smart och hela tiden vara på tårna”.

Nahir Besara mindes uttåget mot Rosenborg i fjol där Hammarby trots 0-0 i första mötet på norsk mark ändå föll hemma i returen med 1-0 och åkte ur Conference League-kvalets tredje runda.

Nu upprepade sig historien. För efter 0-0 i Polen förra veckan vann nu Raków med 1-0 i Stockholm när Stratos Svarnas mål precis före halvtidsvilan blev avgörande.

Greken matchhjälte och för Hammarby tvingades Amin Boudri iklä sig rollen som syndabock då det var han som orsakade den frispark som ledde fram till polackernas mål – men också för att Boudri i 54:e minuten åkte på sitt andra gula kort och därmed visades ut.

Bajen med tio man försökte desperat få till en kvittering och var nära flera gånger om, men skicklige Kasper Trelowski i målet stod pall och Raków vidare till playoff där Hajduk Split av allt att döma kommer att vänta.

Hammarbys Europaäventyr däremot över.