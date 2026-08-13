STOCKHOLM. Amin Boudri satte Hammarby i en prekär sits när han visades ut i 54:e minuten när laget redan var i underläge.

Efter uttåget mot polska Raków backar kapten Nahir Besara sin lagkamrat.

– Det var olyckligt att det blev som det blev, men ibland blir det fel, säger 35-åringen i mixade zonen efteråt.

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Hammarbys Europaäventyr är över.

Drömmen om ett gruppspel får vänta igen, precis som fallet var 2021, 2023 och i fjol.

Basel, Twente och Rosenborg blev för svåra föregående år – och nu blev det uttåg mot polska Raków.

Efter 0-0 i bortamötet mot Raków var Bajen favorittippade att ta sig vidare till Conference League-playoffet, men i första halvlekens sista spark satte greken Stratos Svarnas 1-0 efter en fast situation som Amin Boudri orsakat. Då hade Boudri halvminuten tidigare snuvats en straff efter att ha gått omkull i straffområdet.

– Domaren tyckte att det var för lite kontakt, att det var oavsiktligt, förklarar Besara efteråt om Serie A-domaren Luca Pairetto och fortsätter:

– Men domaren gjorde en bra prestation så vi ska inte skylla på det. Vi förlorade och vi får se oss själva i spegeln.

I 54:e minuten försvårades Hammarbys sits ytterligare när Boudri drog på sig sitt andra gula kort i matchen och visades ut.

– Jag har inte hunnit gå in i omklädningsrummet och se honom, säger Besara som var rekordsnabb ut i mixade zonen.

– Det var olyckligt så klart att det blev som det blev. Han hade väldigt mycket känslor och spelade med mycket passion. Ibland blir det fel, så är det bara.

Fick tydliga instruktioner från Rydström: ”Inga röda kort”

Inför returen sa Besara att han hoppades att Hammarby lärt sig läxan från uttåget mot Rosenborg i fjol, där man straffas hårdare av sina misstag i Europa än i allsvenskan. Samtidigt har tränaren Henrik Rydström hela tiden tryckt på att sitt lag måste bli mer cyniska i Europamatcherna.

Nu visade sig Boudris icke-kyla sätta käppar i hjulet för Bajen den här torsdagskvällen, men Besara backar rekordaffären från Los Angeles FC.

– Jag skyller inte på Boudri, man ska aldrig peka på någon. Det hade lika gärna kunnat varit någon annan, säger kaptenen som ändå medger att spelarna fått instruktioner inför att undvika defensiva fasta situationer mot de resliga polackerna.

– Det ”Henke” pratade om var inga röda kort, inga onödiga varningar, inga onödiga fasta situationer. Just fasta var det ända som Raków sökte. ”Henke” hade rätt i sin matchplan men samtidigt var Raków väldigt starka på fasta där de hade en stor kille som vanna alla duellerna.

35-årige Besara får nu ladda om för allsvenskan med Europadrömmen i kras ännu ett år.

– Tråkigt att inte få uppleva fler Europakvällar. Vi hade marginalerna emot oss, avslutar han.